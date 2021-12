Asyl-Agentur-Chef widderruft seine Kündigung

Wichtige Arbeit im Asylbereich

Professionalität und Kontinuität seien in Anbetracht der sensiblen Aufgabenfelder in der Bundesagentur zentral, meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung. Durch das fortgesetzte Engagement von Achrainer an der Spitze der BBU werde diesen Grundsätzen weiterhin entsprochen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) freute sich, die Zusammenarbeit fortsetzen zu können. Achrainers Engagement und Einsatz hätten die BBU wesentlich geprägt und entscheidend zu ihrem Erfolg beigetragen.