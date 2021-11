Belarus-Krise: „EU muss offene Flanke schließen!“

„Erpressbar, dass es uns rüttelt und schüttelt"

Nun nutzt Polen illegale Pushbacks. Aber: „Menschen zurück in den Wald zu werfen löst keine Probleme“, so Ernst-Dziedzic. Man müsse die Menschen registrieren, versorgen und deren Anspruch auf Asyl prüfen: „Die meisten Mitgliedsstaaten sprechen sich für eine Ausweitung des Grenzschutzes aus. Die Frage ist nur, wie wir das umsetzen, ohne Menschenrechte mit Füßen zu treten. Wenn wir diese Menschen nicht einmal registrieren und deren Anspruch auf Asyl prüfen können, dann beweisen wir, dass wir mit ein paar Tausend Menschen so erpressbar sind, dass es uns rüttelt und schüttelt“, so die Politikerin.