Asyl-Beratungsagentur soll Zeit und Geld sparen

Die Bundesregierung hat den ersten Schritt für die Verstaatlichung des Asylwesens gesetzt und ein Gesetz für die Einrichtung einer Asyl-Bundesagentur in Begutachtung geschickt. Ab 2020 wird die Flüchtlingsbetreuung also nicht mehr privat organisiert, die an NGOs ausgelagerte Rechtsberatung folgt erst im Jahr darauf.