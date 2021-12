20 illegale Migranten in Nikitsch aufgegriffen

Der Flüchtlingsansturm im Burgenland reißt trotz eisiger Minustemperaturen nicht ab. Seit Jänner wurden im östlichsten Bundesland mehr als 18.000 illegale Migranten aufgegriffen. Diese Bilanz ist vor allem in den Grenzgemeinden spürbar: So wurden in diesem Jahr allein in Nikitsch und Umgebung mehr als 3000 Flüchtlinge registriert. „Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass die Zahlen zurückgehen, wenn es kälter wird. Doch es kommen täglich neue Migranten über die Grenze“, berichtet Bürgermeister Johann Balogh.