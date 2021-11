40 Migranten im Bezirk Oberpullendorf aufgegriffen

Der Flüchtlingsansturm im Burgenland reißt nicht ab. Seit Jahresbeginn wurden im östlichsten Bundesland bereits 15.700 illegale Migranten aufgegriffen. So auch am frühen Samstagmorgen in Horitschon und Neckenmarkt: Dort entdeckte die Polizei insgesamt 40 Afghanen, die offenbar zu Fuß auf der Flucht waren.