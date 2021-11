Mehrere Aufgriffe: Flüchtlinge trotzen der Kälte

Bis nahe dem Gefrierpunkt sinken des Nachts mittlerweile die Temperaturen. Die Kälte hält die Flüchtlinge aber nicht davon ab, weiterhin die beschwerliche Reise nach Österreich zu wagen. Erschöpft, durchnässt, fröstelnd und wegen der feuchten Erde dreckverschmiert tauchen die meist jungen Männer in den grenznahen Gemeinden auf. So auch am Dienstag.