Migrant verlor auf der Flucht seine ganze Familie

Ein Schicksal von vielen

„Wir haben ihm sofort Mineralwasser zum Trinken gegeben. Er hat einen sehr müden Eindruck gemacht und klagte über Hüftschmerzen“, berichteten die Soldaten, die ihn gefunden hatten. Ansonsten war der Afghane ruhig. Immer wieder wollte er aber wissen, wo seine Geschwister sein könnten. Freilich wusste niemand eine Antwort auf seine Frage. Er selbst wurde danach in ein Erstaufnahmezentrum gebracht. So wie Dutzende andere Migranten an diesem Tag.