Mehr Stromimporte nach Turbulenzen auf dem Markt

Gasspeicher nicht voll

„Nach der harten Corona-Phase und dem nachfolgenden Konjunkturaufschwung nahm der Bedarf in Asien stark zu. Russland lieferte mehr von dem, was eigentlich für Europa bestimmt war“, wissen Brancheninsider. Das Fazit: Statt zu 90 Prozent sind die Gasspeicher in Österreich nur zu 60 Prozent gefüllt. „Wir werden damit auskommen, aber zu höheren Kosten.“