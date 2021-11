SPÖ, NEOS, Grüne: Dreier-Koalition wird greifbarer

Aber zurück zu SPÖ, NEOS, und Grünen. Ginge sich das inhaltlich aus, ganz nach dem Motto „das Beste aus drei Welten“? Mit Blick in den Koalitionsvertrag in Deutschland verweist der Politikwissenschaftler darauf, dass bislang unüberwindbar scheinende Hürden überwunden werden konnten, etwa in den Bereichen Wirtschaft und Wohnen. Wenngleich Filzmaier daraus nicht gleich ableiten möchte, dass dies auch in Österreich gelingen würde.