Eltern atmen auf, weil Kinder in die Schule dürfen

Ständige Erreichbarkeit unter Lehrern

Was den Austausch zwischen Lehrern und Eltern betrifft, hält die Obfrau und Pädagogin Christina Ried fest: „Das war auch schon vor der offiziellen Bestimmung so. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Lehrer teilweise bis zu 16 Stunden erreichbar sind - aber wir sind eben so gestrickt, dass wir trotzdem abheben und mit den Eltern reden.“ Wenn der Anstieg der Zahlen nicht abbricht, so geht Ried davon aus, dass bald wieder mehr Kinder in die Fernlehre wechseln.