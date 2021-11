Wie es im Lockdown in den Schulen weitergehen wird

Austausch mit Lehrern

In den Volks- und Mittelschulen soll den daheim gebliebenen Kindern und Eltern bestmögliche Unterstützung, etwa durch Hybridunterricht via Stream oder Videokonferenz, geboten werden. Weiters werden die Kinder Lernpakete erhalten, die an die aktuellen Inhalte angepasst sind. Pro Woche haben Eltern dreimal die Möglichkeit, sich mit dem Lehrpersonal auszutauschen - per Videotelefonie, Chat oder Telefon.