Großteil der Schüler setzt auf Präsenzunterricht

Deutliche Mehrheit in der Schule

Dieses Bild deckt sich mit der Erwartung und der Umfrage der Bildungsdirektion am ersten Lockdown-Tag in den Schulen des Landes. Spitzenreiter ist die AHS-Unterstufe mit 80 Prozent anwesender Schülerinnen und Schülern, gefolgt von der AHS-Oberstufe mit 78 Prozent. Es folgen die Volksschulen (77%), die BMHS (76%), die Mittelschulen (72%) sowie die Allgemeinen Sonderschulen (69%).

Ausreißer nach unten: Die Polytechnischen Schulen mit 38 Prozent. Hinzu kommt, dass nicht alle abwesenden Schülerinnen und Schüler freiwillig wegen des Lockdowns zu Hause geblieben: Zwei Schulen und fünf Klassen sind gerade auf Distance Learning.