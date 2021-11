Kinder und Jugendliche an ihren Belastungsgrenzen

Das zeigt sich beispielsweise an den zahlreichen Schulabmeldungen im Land. „Wenn Schüler also nicht wieder zum Regelbetrieb zurückkehren, verändern sich ganze Biografien“, so die Befürchtung von Roland Grassl, Ärztlicher Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Eisenstadt. Nach ihm sei dringend davon abzusehen, Schüler wieder ins Distance Learning zu schicken. Denn seit Pandemiebeginn haben Depressionen und Angststörungen unter jungen Menschen stark zugenommen.