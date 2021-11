Mann attackierte Freund im Streit mit einem Messer

Völlig eskaliert ist ein Treffen zweier Freunde im Bezirk Neusiedl am See. Nach durchzechter Nacht gerieten die beiden im Streit aneinander. Weil er sich vom Hausherrn durch Schläge und ein Luftdruckgewehr bedroht fühlte, stach der Gast seinem Widersacher mit einem Messer in die Brust. Das Opfer rief die Polizei – und ging dann als „ungeimpfter Corona-Infizierter“ auf die Beamten los.