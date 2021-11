Spaziergang mit dem besten Freund

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen. Während es sich viele von uns zurzeit auf der warmen Couch gemütlich machen, zieht es viele unserer Leser dennoch hinaus in die Natur. So auch Leserreporter Norbert H., welcher mit seinem Husky am Traunsee spazieren war und uns diese tolle Aufnahme zuschickte.