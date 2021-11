Süße Verlobungs-Gerüchte um Jennifer Garner

Eigentlich wollte Garner in dem Instagram-Clip, den sie am Mittwoch gepostet hatte, mit „30 über Nacht“-Kollegin Judi Greer über Alkohol und über den Verzicht von Alkohol plaudern. Doch als die Schauspielerin zu Beginn des Videos eine Tasse Tee in die Höhe hielt, hatten die Fans nur noch Augen für den glitzernden Ring an ihrem Finger. Hat sich Garner etwa still und heimlich mit dem CEO der CaliGroup verlobt?