Zwei ÖFB-Kicker suchen eine neue Herausforderung

Abschied nach sechs Jahren

ÖFB-Teamverteidiger Michael Svoboda hingegen hat seinen Weggang vom FC Venezia bekannt gegeben. „Es waren sechs wunderschöne Jahre, in denen Venedig mein Zuhause wurde, Jahre, in denen ich außergewöhnliche Menschen getroffen und Bindungen geknüpft habe, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde“, schrieb Svoboda auf Instagram.