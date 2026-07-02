Zwei ÖFB-Kicker suchen eine neue Herausforderung

Gleich zwei ÖFB-Legionäre haben angekündigt, sich aus Italien zu verabschieden und eine neue fußballerische Herausforderung zu suchen. Bei Valentino Lazaro steht schon fest, wohin es gehen wird – bei Teamspieler Michael Svoboda hingegen wird noch spekuliert.
Valentino Lazaro hat einen neuen Fußball-Verein gefunden. Der 30-jährige Steirer wechselte nach seinem Vertragsende beim FC Torino in die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Al Ain wird der Außenbahnspieler Klubkollege von Adis Jasic.
Lazaro spielte davor bereits für Red Bull Salzburg, Hertha BSC, Mönchengladbach, Benfica Lissabon, Newcastle United und Inter Mailand. Für das A-Nationalteam Österreichs lief er 36-mal auf, zuletzt vor vier Jahren.
Abschied nach sechs Jahren
ÖFB-Teamverteidiger Michael Svoboda hingegen hat seinen Weggang vom FC Venezia bekannt gegeben. „Es waren sechs wunderschöne Jahre, in denen Venedig mein Zuhause wurde, Jahre, in denen ich außergewöhnliche Menschen getroffen und Bindungen geknüpft habe, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde“, schrieb Svoboda auf Instagram.
Der 27-jährige Wiener, der aktuell mit dem ÖFB-Team bei der WM weilt, wurde zuletzt mit einem Engagement bei Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.