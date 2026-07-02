Schüsse auf Wiener Lokal: „Wusste, was ich tue“

Das Verteidiger-Duo Rudolf Mayer und Anna Mair sind sich sicher, dass er das nicht in Mordabsicht gemacht hat. Der 35-Jährige sagt selbst: „Ich wusste, dass es sich um eine doppelte Glastür handelt. Ich habe mit dem Lokalbesitzer davor gesprochen, ob die Tür schalldicht ist.“ – „Nur, weil eine Tür eine gute Schalldämmung hat, heißt es ja nicht, dass da keine Pistolenkugel durchgeht“, wirf der vorsitzende Richter ein. „Dafür war das Kaliber zu schwach.“ Woher er das weiß? „Ich habe das im Zuge meiner Securityausbildung gelernt. Und außerdem setzt sich jeder am Balkan damit auseinander“, meint der Hobby-Schütze, der die Pistole aber nicht legal besaß.