Frau eingesperrt, Sohn bedroht: Festnahmen in Wien

Heftige Streitereien und Gewalt in den eigenen vier Wänden haben dafür gesorgt, dass am Montag die Wiener Polizei gleich zweimal ausrücken und zwei Männer festnehmen musste. In einem Fall sorgte Eifersucht für einen Ausraster: So verdächtigte ein 28-Jähriger in Wien-Alsergrund seine Frau (27), ein Verhältnis mit seinem Vater (49) zu haben. Und in Mariahilf drohte ein 49-Jähriger, seinen Sohn (18) umzubringen, da sich dieser respektlos ihm gegenüber verhalten habe.