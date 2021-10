Leck in Toilette bereitet SpaceX Kopfzerbrechen

Astronauten bemerkten Leck

Was jedoch noch schlimmer wiegt: Auch bei einer Kapsel, die derzeit an die ISS angedockt ist, gibt es ähnliche Probleme. Dort habe sich jedoch weniger Urin unter den Bodenplatten angesammelt, da die damit transportierte Besatzung nur einen Tag in der Kapsel verbrachte, bevor sie an der Raumstation ankam. Dem Urinproblem kamen die Astronauten von der Station auf die Spur, als sie den Unterbodenraum mit einem Endoskop - ein Kabel mit einer winzigen Kamera am Ende - untersuchten.