Astronauten erreichen mit SpaceX-Kapsel sicher ISS

Drei Männer und eine Frau sind am Samstag mit einer „Crew Dragon“-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX nach knapp 24 Stunden an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die vier Astronauten hätten an der ISS angedockt, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Das Quartett waren am Freitag mithilfe einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus ins All gestartet.