Liesing: 15 Migranten aus Kastenwagen „geworfen“

Der Flüchtlingsstrom vom Balkan in Richtung Wien scheint nicht abzureißen. Ein Anrainer alarmierte im 23. Wiener Bezirk in den Freitagabendstunden die Polizei: Zahlreiche Personen seien aus einem anhaltenden Kleintransporter gesprungen - und der Wagen in Folge in eine unbekannte Richtung davongerast.