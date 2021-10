Flüchtlingsaufgriffe: Polizei rückt verstärkt aus

Nachdem in den vergangenen Tagen mehr als 100 Flüchtlinge in Wien-Favoriten beim Liesingbach aufgegriffen worden sind, hat die Exekutive nun mit Schwerpunktkontrollen reagiert. Die ersten derartigen Maßnahmen wurden laut Innenministerium am Donnerstag im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei standen Transporter und Lkw besonders im Fokus. Insgesamt will die Polizei im Oktober an 25 Tagen solche Schwerpunktaktionen durchführen, bei denen 438 Doppelstreifen im Einsatz sind.