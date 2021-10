Rendi-Wagner und ihr neues Verhältnis zur FPÖ

Migration: Rendi-Wagner sieht keine unklare Linie

Eine unklare Linie hat die SPÖ in der Migrationspolitik, wenngleich Rendi-Wagner das in Abrede stellt: „In der Sozialdemokratie gibt es seit drei Jahren eine ganz klare Linie, was Migration betrifft. Integration vor Zuzug.“ In aktuellen Krisenherden wie Afghanistan müsse man „alles dafür tun, um die Situation vor Ort zu stabilisieren“. Kein Verständnis hat Rendi-Wagner dafür, „wenn Menschen zu uns kommen und Asylansuchen stellen, sich aber gleichzeitig nicht an unsere Regeln und Gesetze halten“. In diesem Fall hätten Asylwerber „jedes Recht auf Aufenthalt in Österreich verwirkt und sollten abgeschoben werden“. Mehr Bemühungen seitens der österreichischen Regierung forderte die rote Parteichefin im Hinblick auf ein europäisches Asylsystem.