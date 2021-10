Rendi-Wagner trifft Kickl - Zusammenarbeit möglich

Deutsch: „Türkis nimmt Österreich in Geiselhaft“

Die SPÖ konterte umgehend und schickte dazu Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch aus: „Der türkise Machtzirkel leidet an Realitätsverweigerung, wenn er glaubt, einfach weitermachen zu können wie bisher“, meinte Deutsch in einer Aussendung. „Türkis bunkert sich ein und nimmt die eigene Partei und ganz Österreich in Geiselhaft“, kritisierte er. „Kurz, Köstinger, Wöginger und Co. stehen für den moralischen Verfall der türkisen ÖVP, für die Anstand, Respekt und Verantwortung seit langem nur mehr Fremdworte sind.“ Kurz müsse sofort zurücktreten. Die „vernünftigen Kräfte in der ÖVP“ sollten sich „von diesem mutmaßlich korrupten System Kurz lösen“.