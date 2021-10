SPÖ geht in den Angriff über

Jetzt startet die SPÖ eine Kampagne mit dem Titel „Her mit der Kinderbetreuungs-Milliarde“. Die Roten, so machen sie unmissverständlich klar, werden in den kommenden Wochen keine Gelegenheit auslassen, um die ÖVP-Chats („Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen?“) zu wiederholen und zu verbreiten. Außerdem werden 110.000 entsprechende Postkarten in ganz Österreich verteilt, mit der Aufforderung, diese an die türkise Parteizentrale zu schicken.