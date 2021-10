Strolz liefert sich Schlagabtausch mit ÖVP

Heftige Strolz-Kritik an Chatnachrichten

Hanger nahm direkt Bezug auf die Attacken von Strolz gegen die ÖVP. Dieser hatte in den vergangenen Tagen in mehreren TV-Interviews durchblicken lassen, was er von der „türkisen Clique“ rund um Kurz halte und war bewusst auf Distanz zum Ex-Kanzler gegangen. So sei Strolz etwa von der Wortwahl in den Chats nicht überrascht gewesen, weil ihm die Geisteshaltung bekannt gewesen sei, wohl aber davon, dass diese Wortwahl „in Schrift gegossen“ worden sei. „Das halte ich für nicht sehr professionell“, so Strolz über die Chatnachrichten, die seiner Meinung auch deshalb entstanden seien, weil sich die handelnden Personen „so sicher gefühlt“ hätten.