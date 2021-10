Neue Chats: „Diese alten Deppen sind unerträglich“

Am Freitag sind weitere Details aus den Korruptionsermittlungen rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Öffentlichkeit gelangt, darunter auch zahlreiche Chatnachrichten zwischen Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die Beiden tauschten sich immer wieder über Kurz‘ Vorgänger als Parteichef, Reinhold Mitterlehner, aus. So schrieb Schmid etwa, kurz nachdem Mitterlehner 2019 sein Buch „Haltung“ veröffentlichte: „Diese alten Deppen sind so unerträglich!“