William Shatner: Weltraum-Flug wurde verschoben

Captain Kirk muss noch etwas warten bis zum „Beamen“ in unendliche Weiten: Der geplante Flug von „Star Trek“-Schauspieler William Shatner ins All wird um einen Tag verschoben. Grund sei für das ursprüngliche Startdatum am Dienstag vorhergesagter Wind, erklärte das Raumfahrtunternehmen Blue Origin am Sonntag. Daher solle die Rakete mit Shatner an Bord nun am Mittwoch abheben.