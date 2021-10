Shatner vor Weltraumflug: „Begeistert & ängstlich“

Kein Astronaut, sondern „eine Art Weltall-Anschauer“

In der Raumkapsel von Blue Origin muss er nicht das Kommando übernehmen - sie fliegt weitgehend automatisiert. Zudem geht es nicht durch die „unendlichen Weiten“ des Weltraums und in „fremde Galaxien“, sondern lediglich rund zehn Minuten lang bis auf etwa 100 Kilometer über der Erde oberhalb der westtexanischen Wüste, zeitweise mit Schwerelosigkeit, bevor die wiederverwendbare Kapsel abgebremst von großen Fallschirmen wieder landet. Der Internationale Luftfahrtverband (FAI) und viele andere Experten sehen 100 Kilometer über der Erde als Grenze zum Weltraum an, es gibt jedoch keine verbindliche internationale Regelung. Als Astronaut sehe er sich nicht, schrieb Shatner bei Twitter. „Ich muss nur sitzen und schauen - denke ich zumindest. Also eher eine Art Weltall-Anschauer.“