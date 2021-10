Kurz weicht zur Seite | Ende für immer?

Schon wieder 19.30 Uhr. Schon wieder eine kurzfristig angekündigte Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Am Freitag hatten wir in der Redaktion mit allem gerechnet - nur nicht damit, dass Kurz praktisch nichts sagen würde. Außer, dass er bleibt. Am Samstag haben wir dennoch wieder mit allem gerechnet - und diesmal hat Sebastian Kurz auch geliefert. Schon in den Minuten vor dem Auftritt zu bester Zeit-im-Bild-1-Zeit war durchgesickert: Der Bundeskanzler weicht zur Seite, überlasst das Feld dem bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg. Sebastian Kurz wird Klubobmann und bleibt Parteichef. Damit wären die Bedingungen der Grünen erfüllt. Vizekanzler Werner Kogler machte es am Abend dann noch ein wenig spannend: Seine zustimmende Wortmeldung kam erst nach 21 Uhr. Somit scheint die schwarz-grüne, pardon türkis-grüne Regierung vorerst einmal gerettet. Wie lange sie nach dem Vertrauensverlust zwischen den beiden Parteichefs halten kann? Darauf werden ab sofort Wetten angenommen.