Rendi-Wagner: „Kurz ist jetzt der Schattenkanzler“

Zuvor hatte die SPÖ bereits in einer Aussendung skeptisch auf den Rückzug von Kurz aus dem Kanzleramt und seinen Wechsel als Klubchef in den Nationalrat reagiert. Dieser Wechsel zeigt für Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dass die ÖVP „unverdrossen das ,System Kurz‘ fortsetzen will“. Er ortet darin außerdem wie auch FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Flucht in die parlamentarische Immunität, um Aufklärung durch die Justiz zu verhindern.