Neuer Antrag auf vorzeitige Entlassung von Fritzl

Alle Anforderungen für eine Freilassung des Amstettner Horrorvaters seien laut Wagner gegeben. „Von ihm geht laut gerichtsmedizinischen Gutachten keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr aus. Die Mindeststrafe von 15 Jahren hat mein Mandant verbüßt. Nach einer entsprechenden Vorbereitung steht einer Entlassung nichts mehr im Wege“, so Wagner in ihrem Podcast „Plädoyer für Verbrecher“.