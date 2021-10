Meinl-Reisinger zu Kurz-Abgang: „Reicht das?“

Man nehme Kurz‘ Rücktritt zur Kenntnis, der Schritt sei in den Augen der NEOS „überfällig“. Dass es Kurz ums Land gehe und nicht um sich, wie er in einem Statement zu seinem Abgang sagte, kann Meinl-Reisinger nicht glauben. Es gehe ihm „ausschließlich um seine Macht“, so die NEOS-Chefin.