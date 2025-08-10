Alpsommer im Grenzland: Familienleben in Freiheit

Eingebettet zwischen steil aufragenden, teils dicht bewaldeten Bergrücken liegt die Alpe Lache am Fuße der eindrucksvollen Nagelfluhkette. Es ist ein Ort, der Ruhe und Ursprünglichkeit ausstrahlt. Vom Stubenfenster der Alphütte wandert der Blick über weitläufige Magerwiesen und das dunkle Grün zahlreicher Nadelbäume. Anzeichen von Zivilisation sind kaum zu entdecken. Man befindet sich hier mitten in einem geschützten Landschaftsparadies, das fast den Eindruck erweckt, als sei die Zeit stehen geblieben.