Alpsommer im Grenzland: Familienleben in Freiheit

Grenzlandalpen haben im Bereich zwischen Allgäu (D) und dem vorderen Bregenzerwald Tradition. Magdalena und Christof Bechter aus Hittisau in Vorarlberg bewirtschaften seit 2019 die Alpe Lache mitten im Landschaftsschutzgebiet. Die „Krone“ hat die Familie besucht.
Eingebettet zwischen steil aufragenden, teils dicht bewaldeten Bergrücken liegt die Alpe Lache am Fuße der eindrucksvollen Nagelfluhkette. Es ist ein Ort, der Ruhe und Ursprünglichkeit ausstrahlt. Vom Stubenfenster der Alphütte wandert der Blick über weitläufige Magerwiesen und das dunkle Grün zahlreicher Nadelbäume. Anzeichen von Zivilisation sind kaum zu entdecken. Man befindet sich hier mitten in einem geschützten Landschaftsparadies, das fast den Eindruck erweckt, als sei die Zeit stehen geblieben.
