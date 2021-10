Kickl: „Türkises System ist nach wie vor voll da“

Um auszuloten, wie es in der aktuellen Regierungskrise weitergehen soll, haben sich am Samstagnachmittag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Gespräch getroffen. Kurz‘ Ankündigung, von nun an nicht mehr Bundeskanzler, sondern Klubobmann im Parlament sein zu wollen, kommentierte Kickl wie folgt: „Sebastian Kurz tritt die Flucht in die parlamentarische Immunität an“.