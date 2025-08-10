World Games: Erste Medaille für Österreich!

„Fast verheiratet“

„Sie waren bärenstark, haben verdient Gold gewonnen. Es war richtig knapp, aber wir können uns nichts vorwerfen“, so die beiden frischgebackenen Medaillengewinner, die als solche in die Fußstapfen von Mirneta und Mirnesa Becirovic treten, die während ihrer aktiven Karriere ebenfalls für Jiu Jitsu Goshindo Pressbaum kämpften. Sechs Mal die Woche geht das Erfolgs-Duo gemeinsam auf die Matte. „Wir bekommen von daheim zum Glück sehr viel Unterstützung und Energie, um das machen zu können. Weil wir sehen uns in vielen Wochen öfter als unsere Familien“, sagt Johannes Horak. Und sein kongenialer Partner ergänzt: „Wir sind fast wie verheiratet, aber es ist eine sehr wilde Trainingsehe.“