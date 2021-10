Kogler: Können Regierungsarbeit nun fortsetzen

Am Sonntag Vier-Augen-Gespräch mit Schallenberg

Außerdem kündigte der Grünen-Chef an, am Sonntag ein Vier-Augen-Gespräch mit dem als Kanzler vorgeschlagenen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zu führen. Vorschuss-Lorbeeren gibt es bereits. Die Zusammenarbeit mit Schallenberg sei bisher sehr konstruktiv gewesen.