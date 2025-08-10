NÖ: Auffahrunfall fordert neun Verletzte auf A1

Ein heftiger Unfall auf der Westautobahn (A1) bei Ybbs in Niederösterreich sorgte am Sonntag für Chaos und neun Verletzte – darunter mehrere Kinder. Ein Auto krachte auf einen anderen Wagen mit Anhänger, der daraufhin von der Fahrbahn geschleudert wurde.
Das nachfolgende Auto prallte mit einer derartigen Wucht auf den Pkw mit Anhänger auf, sodass dieser rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert wurde. Der zweite Pkw kam laut Feuerwehrangaben schwer beschädigt an der Mittelbetonwand zum Stehen.
Ursache für Unfall unklar
Ein Verletzter musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Verletzten versorgte der Rettungsdienst vor Ort und brachte sie in umliegende Spitäler. Die Feuerwehr barg die beschädigten Fahrzeuge und stellte sie gesichert ab. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.
