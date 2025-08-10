NÖ: Auffahrunfall fordert neun Verletzte auf A1

Ursache für Unfall unklar

Ein Verletzter musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Verletzten versorgte der Rettungsdienst vor Ort und brachte sie in umliegende Spitäler. Die Feuerwehr barg die beschädigten Fahrzeuge und stellte sie gesichert ab. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.