Mehrere Weltcup-Stockerlplätze für Österreich

Österreichs Ringer haben im Weltcup am Wochenende mehrere Stockerlplätze erreicht.
In Bukarest gab es Turniersiege im Freistil für Simon Marchl (bis 86 kg) und Johannes Ludescher (-125), Benjamin Greil, Alexander Seiwald und Lukas Lins wurden jeweils Zweite, Olexandra Kogut bei den Frauen Dritte.
Markus Ragginger landete in Dortmund im griechisch-römischen Stil an dritter Stelle. Nun beginnt die intensive Vorbereitung auf die WM im September in Zagreb.
