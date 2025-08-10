Mann randaliert in Kirche, will abgeschoben werden

Weil ein Mann zurück in seine Heimat nach Syrien wollte, hat er sich einen ganz besonderen Plan ausgetüftelt. In einer Kirche in Wien-Mariahilf randalierte er am Freitag zuerst mit einem Feuerlöscher und attackierte später einen Polizeibeamten. In der Justizanstalt landete er letztlich wegen etwas anderem.