Mann randaliert in Kirche, will abgeschoben werden

Weil ein Mann zurück in seine Heimat nach Syrien wollte, hat er sich einen ganz besonderen Plan ausgetüftelt. In einer Kirche in Wien-Mariahilf randalierte er am Freitag zuerst mit einem Feuerlöscher und attackierte später einen Polizeibeamten. In der Justizanstalt landete er letztlich wegen etwas anderem.
Der 43-jährige Syrer wollte offenbar auf ungewöhnlichem Weg seine Rückkehr in die Heimat erzwingen. Statt den offiziellen Weg zu wählen und seine Rückreise beim Amt zu beantragen, suchte er sich eine gut besuchte Kirche mitten in der Stadt aus.
Mit Feuerlöscher vor Altar gesprüht
Dort griff er zum erstbesten Gegenstand, einem schweren Feuerlöscher, riss ihn aus der Halterung und ging damit den Gang zum Altar entlang. Dort sprühte er das Löschmittel wild umher, während der Pfarrer der Mariahilferkirche das ungewöhnliche Schauspiel fassungslos beobachtete und sofort die Polizei verständigte.
Handgriff zur Dienstwaffe
Trotz der Aufforderung der Beamten, den Feuerlöscher abzulegen, eskalierte sein Verhalten zunehmend. Er stürzte sich auf einen Polizisten und machte zusätzlich eine bedrohliche Handbewegung in Richtung der Dienstwaffe. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 43-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizanstalt.
Es erfolgten Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung. Wann der Syrer nun zurück in seine Heimat darf, bleibt ungewiss.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.