Ungewöhnlicher Plan

Mann randaliert in Kirche, will abgeschoben werden

Wien
10.08.2025 14:49
Der 43-jährige Syrer will zurück in seine Heimat und greift damit zu ungewöhnlichen Mitteln in ...
Der 43-jährige Syrer will zurück in seine Heimat und greift damit zu ungewöhnlichen Mitteln in der Kirche in Mariahilf.

Weil ein Mann zurück in seine Heimat nach Syrien wollte, hat er sich einen ganz besonderen Plan ausgetüftelt. In einer Kirche in Wien-Mariahilf randalierte er am Freitag zuerst mit einem Feuerlöscher und attackierte später einen Polizeibeamten. In der Justizanstalt landete er letztlich wegen etwas anderem.

Der 43-jährige Syrer wollte offenbar auf ungewöhnlichem Weg seine Rückkehr in die Heimat erzwingen. Statt den offiziellen Weg zu wählen und seine Rückreise beim Amt zu beantragen, suchte er sich eine gut besuchte Kirche mitten in der Stadt aus.

Mit Feuerlöscher vor Altar gesprüht
Dort griff er zum erstbesten Gegenstand, einem schweren Feuerlöscher, riss ihn aus der Halterung und ging damit den Gang zum Altar entlang. Dort sprühte er das Löschmittel wild umher, während der Pfarrer der Mariahilferkirche das ungewöhnliche Schauspiel fassungslos beobachtete und sofort die Polizei verständigte.

Handgriff zur Dienstwaffe
Trotz der Aufforderung der Beamten, den Feuerlöscher abzulegen, eskalierte sein Verhalten zunehmend. Er stürzte sich auf einen Polizisten und machte zusätzlich eine bedrohliche Handbewegung in Richtung der Dienstwaffe. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 43-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizanstalt.

Es erfolgten Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung. Wann der Syrer nun zurück in seine Heimat darf, bleibt ungewiss. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Wien
