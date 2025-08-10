100 Jahre Quantenphysik: Was wir heute davon haben

Die Quantenphysik ist die unfassbare Welt des Allerkleinsten: Kaum jemand versteht sie, aber ohne sie gäbe es heute unter anderem keine Laser, Smartphones oder MRT-Geräte. Sie erklärt den Urknall, unser Universum – und unseren Alltag. Aber wer blickt da noch durch?
Für die meisten von uns liegt die letzte Begegnung mit Physik irgendwo zwischen Schulbank und Fluchtreflex. Was wir vielleicht noch aus dem Unterricht behalten haben: Plus und Minus ziehen einander an. Viele Fans der Serie „The Big Bang Theory“ haben Sheldon Cooper dabei verfolgt, wie er von Quanten und schwarzen Löchern redet. Dankbar könnte man der in Dauerschleife gezeigten Serie ein wenig sein, bringt sie immerhin die Welt der Physik, Astronomie und der Quantenphysik in die Wohnzimmer. Letztere steckt in fast allem – ohne sie gäbe es keine moderne Welt, wie wir sie heute erleben. Vom Laserpointer bis zur Krebsdiagnose – und ohne sie wäre unser Alltag im 20. Jahrhundert stehen geblieben.
