Wechsel oder Verbleib? Alaba „überrascht“ Alonso

Nach seiner Verletzungspause möchte sich Alaba einen Platz in der Mannschaft von Real Madrid unter Trainer Alonso erkämpfen. Das wird jedoch nicht einfach. Aktuell soll er nur noch der fünfte Innenverteidiger im Team des Spaniers sein. Alaba gehört zu den Verkaufskandidaten, denn bei den „Königlichen“ will man sich das üppige Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Jahr sparen.