Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diese Klubs wollen ihn

Wechsel oder Verbleib? Alaba „überrascht“ Alonso

Fußball International
10.08.2025 13:28
David Alaba (links) will sich unter Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid beweisen.
David Alaba (links) will sich unter Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid beweisen.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU, APA/Paul ELLIS)

Bleibt er oder geht er? Wenn man den spanischen Medien Glauben schenken mag, „überrascht“ David Alaba derzeit seinen Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid.

0 Kommentare

Nach seiner Verletzungspause möchte sich Alaba einen Platz in der Mannschaft von Real Madrid unter Trainer Alonso erkämpfen. Das wird jedoch nicht einfach. Aktuell soll er nur noch der fünfte Innenverteidiger im Team des Spaniers sein. Alaba gehört zu den Verkaufskandidaten, denn bei den „Königlichen“ will man sich das üppige Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Jahr sparen.

Lesen Sie auch:
Findet sich David Alaba in der kommenden Saison auf einer anderen Position wieder?
Verschlossene Türen
Geheimes Real-Testspiel! Alaba auf neuer Position
08.08.2025
Ganz in Blau
David Alaba posiert im neuen Real-Ausweichtrikot
09.08.2025
Spielt er am Tivoli?
Mega-Abfindung abgelehnt, Alaba trainiert voll mit
05.08.2025

Ganz abgeschrieben ist Alaba in Madrid aber nicht. Laut „fichajes.net“ soll der ÖFB-Kapitän in der Saisonvorbereitung mit seiner Fitness, Form und Arbeitsmoral sogar Alonso „überrascht“ haben. Derzeit ist Alaba verletzungsfrei und voll ins Training integriert.

Alaba und Alonso spielten von Sommer 2014 bis Sommer 2017 zusammen beim FC Bayern. In dieser ...
Alaba und Alonso spielten von Sommer 2014 bis Sommer 2017 zusammen beim FC Bayern. In dieser Zeit gewannen sie dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft (2014/15, 2015/16 und 2016/17).(Bild: GEPA)

Sollte sich Alaba in Madrid nicht mehr durchsetzen können und Alonso sich gegen ihn entscheiden, dürfte der Weg nach Saudi-Arabien zumindest geebnet sein.

Alaba kann sich Saudi-Klub aussuchen
Wie die Real-nahe Zeitung „Marca“ berichtet, zeigt die Saudi Pro League großes Interesse an dem 32-Jährigen. Demnach könnte er sich zwischen den vier Top-Klubs Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr und Al-Ahli entscheiden. Ein angeblich lukratives Angebot soll bereits vorliegen, genaue Zahlen sind allerdings nicht bekannt. Auch Teamkollege Dani Ceballos soll ins Visier der Liga geraten sein.

Alaba wechselte 2021 ablösefrei vom FC Bayern zu Real Madrid und wurde dort sofort Abwehrchef, verlor diesen Status jedoch durch seine Verletzungspausen. Ob er nun einen Neustart in Saudi-Arabien wagt oder ob er sich doch noch bei Real durchsetzen kann, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
179.830 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
170.967 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
131.824 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1586 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1562 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1337 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Fußball International
Diese Klubs wollen ihn
Wechsel oder Verbleib? Alaba „überrascht“ Alonso
Angebot erhöht
Holt Galatasaray nach Sane nächsten Bayern-Kicker?
Kicker in Gaza getötet
Salah fragt UEFA: „Wie, wo und warum starb er?“
Reals Rodrygo
Vor Kurzem noch verliebt – ist jetzt alles aus?
Elfer entscheidet
Dämpfer für Muslic: Schalke verliert bei Lautern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf