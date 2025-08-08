Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“

Einer der umtriebigsten Gestalter Oberösterreichs ist tot – bei einer Bergtour auf den Traunstein ereilte Leo Windtner das Schicksal. „Geh lieber nicht“, hatten Freunde am Donnerstag bei seiner Weinrunde noch gemeint, wäre er doch heute zum 50. Mal zu seiner Alm in Südtirol aufgebrochen, nachdem er schon die Einladungen zur Feier seines 75. Geburtstags am 30. August in seinem Anwesen in St. Florian/Linz verschickt hatte. Aber der Ruf der Berge war stärker.