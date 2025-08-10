Kletterunfälle, Notbergung, Felssturz am Glockner

Sperren am Großglockner und Zuckerhütl

Auch am heimischen höchsten Berg Großglockner sowie am Zuckerhütl in den Stubaier Alpen ist derzeit Vorsicht geboten. Wegen eines Felssturzes bleibt die Route auf der Osttiroler Seite über den Stüdlgrat auf den Großglockner (3798 Meter) bis auf Weiteres gesperrt. Laut Alpenverein dürfte der Felssturz in der Nacht auf Samstag oder am Samstag in der Früh in etwa 3550 Metern Seehöhe passiert sein. Die Stelle sei derzeit nicht passierbar und immer noch labil, heißt es von Toni Riepler, Wirt und Pächter der Erzherzog-Johann-Hütte. Es könne immer noch etwas abbrechen. Die Sanierung und Sicherung werde derzeit geplant und würde einiges an Zeit in Anspruch nehmen.