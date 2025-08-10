Amstetten holt Punkt bei Mitfavorit Admira

„Absolut denkbar“: Vettel lässt aufhorchen
Der SKU Amstetten hat am Sonntag im letzten Match der 2. Runde der 2. Fußball-Liga einen Punkt aus Maria Enzersdorf mitgenommen.
Die Mostviertler führten bei Liga-Mitfavorit Admira Wacker dank eines Treffers von Joshua Steiger (44.) lange 1:0, ehe ein Doppelschlag durch Alexander Schmidt (79.) und Deni Alar (85.) das Match drehte.
Doch Alieu Conateh traf in der 90. Minute noch zum nicht unverdienten 2:2-Remis.
Damit liegen Admira und Amstetten auf den Rängen fünf bzw. sechs.
