Über ein Drittel teurer: Haselnusspreis explodiert

Ferrero sieht kein Lieferproblem

Die Preissteigerungen dürften vor allem den weltweit größten Einkäufer von Haselnüssen treffen: den Nutella-Produzenten Ferrero, der schätzungsweise etwa ein Drittel aller Haselnüsse kauft. Die Preisentwicklung kommentiert das Unternehmen auf Anfrage nicht. Dass es zu Lieferunterbrechungen komme, verneint Ferrero. Die Haselnüsse für Nutella & Co. kauft das Unternehmen nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus Italien, Chile und den USA. So sei die Nuss-Versorgung sichergestellt.