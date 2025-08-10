„Mit den Zöllen schaden sich Amerikaner selbst“

Kleiner Matthias (3) kämpft tapfer gegen Blutkrebs
Hohe Kosten für Unternehmer, die „Strafsteuer“ von Trump, eine völlig übertriebe Bürokratie – und eine ungewisse Zukunft: WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer im „Krone“-Gespräch über den Zustand der Wirtschaft und ihre Einschätzung zu den Zöllen in Amerika.
„Krone“: Frau Präsidentin, blicken Sie bei den ganzen Zöllen noch durch?
Doris Hummer: Das ist eine berechtigte Frage. Fakt ist: Viele Dinge sind zwar angekündigt, aber noch nicht beschlossen und nicht veröffentlicht. Daher kann man gar nicht durchblicken. Was Trump in den letzten Monaten verursacht hat, war in erster Linie eine Verunsicherung – eine Verunsicherung, die allen schadet: jenen, die mit Zöllen belegt wurden, aber ganz sicher auch den USA selbst.
