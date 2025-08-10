20 Meter langer Walkadaver von Strand entfernt

Die Stadtverwaltung von Manta koordinierte eine gemeinsame Aktion mit der Feuerwehr, dem Katastrophenschutz und dem Umweltministerium, um den Kadaver sicher zu bergen. Anschließend wurde er an einen anderen Ort transportiert und dort beerdigt. Zur Reduzierung von Geruchsbelästigung und zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken wurde Kalk auf die Überreste aufgetragen.