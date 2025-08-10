20 Meter langer Walkadaver von Strand entfernt

Ein 20 Meter langer Wal wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstags tot am Strand von Santa Marianita in Manta, Ecuador, gefunden. Der Körper des Wals wies sichtbare Verletzungen auf, darunter Bissspuren von Haien an einer seiner Flossen.
Die Stadtverwaltung von Manta koordinierte eine gemeinsame Aktion mit der Feuerwehr, dem Katastrophenschutz und dem Umweltministerium, um den Kadaver sicher zu bergen. Anschließend wurde er an einen anderen Ort transportiert und dort beerdigt. Zur Reduzierung von Geruchsbelästigung und zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken wurde Kalk auf die Überreste aufgetragen.
Beginn der Walsaison
Jedes Jahr zwischen Juni und Oktober werden verschiedene Orte entlang der ecuadorianischen Küste – darunter Puerto Lopez, Salinas und Manta – zu idealen Orten für die Walbeobachtung, da die Tiere diese Gewässer zur Fortpflanzung aufsuchen. Diese Wanderung markiert den Beginn der Walsaison in der Region.
