„Absolut denkbar“: Vettel lässt aufhorchen

Sebastian Vettel lässt aufhorchen! Der vierfache Formel-1-Weltmeister könnte in die Königsklasse zurückkehren. Nicht als Fahrer, aber eine Rückkehr in einer anderen Funktion sei für den 38-Jährigen „absolut denkbar“.
„Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar“, sagte der 38-Jährige im ZDF-Sportstudio. Momentan sei er jedoch „recht zufrieden und habe genug zu tun“. Der vierfache Weltmeister hatte Ende 2022 seine Karriere in der Königsklasse beendet, um mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und den drei Kindern zu verbringen.
„Traktor muss gelenkt werden“
Aktuell absolviert er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, engagiert sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte und ist Miteigentümer des Segelteams „Germany SailGP“. „Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden. Aber wer weiß“, meinte Vettel mit einem Lächeln.
Marko-Nachfolge als Option?
Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel bereits als möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Auch ein Engagement in der Langstrecken-WM war zuletzt Thema. „Das ist noch nicht so konkret“, erklärte Vettel: „Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben. Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.“
Ob Traktor oder Formel-1-Paddock – die Zukunft von Vettel bleibt weiterhin offen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.