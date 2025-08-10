„Absolut denkbar“: Vettel lässt aufhorchen

Marko-Nachfolge als Option?

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel bereits als möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Auch ein Engagement in der Langstrecken-WM war zuletzt Thema. „Das ist noch nicht so konkret“, erklärte Vettel: „Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben. Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.“