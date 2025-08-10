Vorteilswelt
Formel-1-Comeback?

„Absolut denkbar“: Vettel lässt aufhorchen

Formel 1
10.08.2025 14:11
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Sebastian Vettel lässt aufhorchen! Der vierfache Formel-1-Weltmeister könnte in die Königsklasse zurückkehren. Nicht als Fahrer, aber eine Rückkehr in einer anderen Funktion sei für den 38-Jährigen „absolut denkbar“.

„Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar“, sagte der 38-Jährige im ZDF-Sportstudio. Momentan sei er jedoch „recht zufrieden und habe genug zu tun“. Der vierfache Weltmeister hatte Ende 2022 seine Karriere in der Königsklasse beendet, um mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und den drei Kindern zu verbringen.

„Traktor muss gelenkt werden“
Aktuell absolviert er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, engagiert sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte und ist Miteigentümer des Segelteams „Germany SailGP“. „Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden. Aber wer weiß“, meinte Vettel mit einem Lächeln.

Marko-Nachfolge als Option?
Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel bereits als möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Auch ein Engagement in der Langstrecken-WM war zuletzt Thema. „Das ist noch nicht so konkret“, erklärte Vettel: „Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben. Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.“

Lesen Sie auch:
Sebastian Vettel wird nicht als Fahrer in die Formel 1 zurückkehren.
„Die Zeit ist reif“
Comeback in der F1? Vettel trifft Entscheidung!
16.07.2025
„Sind im Austausch“
Sebastian Vettel bestätigt Gespräche mit Red Bull
25.06.2025

Ob Traktor oder Formel-1-Paddock – die Zukunft von Vettel bleibt weiterhin offen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
